Detenidos con droga son vinculados a proceso y se les investiga por secuestro

Fueron vinculadas a proceso las tres personas detenidas con más de 300 dosis de cristal y heroína el pasado fin de semana en la zona Centro, por lo que quedaron en prisión preventiva, así mismo se realizan investigaciones sobre su presunta participación en un delito de secuestro o privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se llevó a cabo la audiencia inicial por un delito de narcomenudeo.

En dicha audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal de Piedras Negras se formuló la imputación por parte del Ministerio Público.

En la carpeta de investigación se presentaron pruebas las cuales fueron tomadas en cuenta por parte del juez de control.

Fue por ello que procedió a vincular a proceso a los presuntos responsables por el delito de narcomenudeo.

Los tres sujetos quedaron en prisión preventiva, por lo que permanecerán recluidos en el Cereso local.

Así mismo se dio un plazo de dos meses para que se realice la investigación complementaria y se aporten más medios de prueba para reforzar la carpeta de investigación.

Cabe hacer mención que estas personas también son investigadas por su presunta participación en un secuestro o privación ilegal de la libertad en donde se contaría con órdenes de aprehensión en su contra.

Dicho delito se cometió en el presente año, aunque no se pueden revelar muchos datos sobre el caso para no entorpecer las labores de investigación.