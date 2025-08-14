Rumores de paro en planta de Maxion Inmagusa aumentan incertidumbre laboral

Castaños Coah. – La tensión y la incertidumbre crecen entre los empleados de Maxion Inmagusa ante la posibilidad de que en septiembre se registre un paro total de actividades en la empresa.

Fuentes cercanas al personal, que pidieron mantener su anonimato, señalaron que ayer se realizó un reajuste que afectó aproximadamente a 70 trabajadores, lo que ha aumentado la preocupación entre el resto del personal.

Además, circula con fuerza el rumor de que, durante septiembre, toda la planta podría detener operaciones, hecho que genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de cientos de empleados. Los propios trabajadores aseguran que cuando surgen estos rumores internamente, días después se han confirmado situaciones similares, lo que alimenta la inquietud y el temor de que la alerta de paro sea inminente.

La situación mantiene en vilo a la plantilla, que exige claridad sobre la operación de la empresa y la seguridad de sus empleos, mientras esperan información oficial que confirme o descarte los rumores que circulan de manera insistente.