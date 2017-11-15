Época decembrina genera subempleos

Piedras Negras, Coah.- El Servicio Nacional de Empleo realiza jornadas de reclutamiento donde participan comercios que requieren de personal por temporada navideña.

Abraham Pérez, concertador empresarial del Servicio Nacional del Empleo, dijo que están invitadas empresas de servicios ya que en esta temporada decembrina es donde más necesidad de personal requieren.

Entre las empresas que ofertan están City Club, Farmacia Benavides, Soriana Hiper, Grupo Insert, Oxxo y Bodega Aurrera. Hay vacantes desde ayudante general, cocinero, panadero, de cajas.

Los empleos son parciales, empelados por hora, para todo tipo de personas y con todo tipo de escolaridad. Cada empresa oferta entre cinco a 10 vacantes.

En primero estancia es un trabajo por temporada, pero con la facilidad que se queden de planta, apoyando también a los estudiantes que están de vacaciones que puedan cubrir sus necesidades. Las contrataciones son inmediatas piden papelería y el trato es con recursos humanos.

“Como nos damos cuenta conforme pasa el tiempo, se adaptan a las necesidades del trabajador”, dijo el entrevistado.

Estos reclutamientos continuarán todo el año, dijo que se harán en otros puntos de la localidad para cubrir las vacantes que se generen por temporada de alta demanda ele sector de comercio y servicios.