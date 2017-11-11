Esperan incremento de flujo vehicular por puentes

Piedras Negras, Coah.-La temporada del año que refleja mayor incremento de los cruces internacionales por los puentes internacionales de Piedras Negras, inició este mes con las diferentes celebraciones y festejos que se alarga hasta después de año nuevo.

La celebración por el Día de Muertos, Revolución Mexicana, incluyendo los transculturales como Día de Brujas y Día de Acción de Gracias, seguido de las fiestas navideñas, caracteriza a los meses de noviembre y diciembre como los de mayor movimiento fronterizo.

Caminos y Puentes Federales prevé un aumento de aforo vehicular del 40 por ciento enfatizándose en los fines de semana, de acuerdo a directivos.

El pico de cruces se refleja durante el mes de diciembre con más de 3 mil vehículos que cruzan diariamente.

El Puente Internacional Uno de Piedras Negras, dentro de la delegación octava es una de las plazas que siguen manteniendo cierto nivel de aforo peatonal y vehicular recurrente.

Esto a pesar de las revisiones exhaustivas por parte de las Aduana de ambos lados y de continuar esto, esperan que no se complique en largas filas.