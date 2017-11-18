Este año no habrá Rifa de automóvil

Este diciembre no habrá rifa de automóvil último modelo, pero a cambio se entregarán más premios a los clientes ganadores del tradicional sorteo “Compra y Ahorra” de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Héctor Alonso De Hoyos Barrientos. dijo que los socios decidieron obsequiar más regalos que un automóvil, con el propósito de hacer feliz a más consumidores.

Sin embargo, si se rifará una moto nueva, así como una diversidad de productos, que dijo fueron donados por los comerciantes.

El sorteo se realizará el 16 de diciembre, y allí mismo se convocará a los ganadores.

Recordó que el tradicional sorteo lleva más de 10 años celebrándose, como un agradecimiento por la preferencia de sus clientes.

Agregó que se imprimieron más de 100 mil boletos, y se entregarán a cada persona en los negocios donde genralmente hacen sus compras.

Recordar que Oscar Delgadillo Moreno de la Lázaro Cárdenas, fue uno de los últimos afortunados ganadores de un auto, en esta ocasión un Chevrolet Spark con el boleto 137952.