Eternas filas en el puente de más de 2 horas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cerca de las dos horas es el tiempo de espera que se registro este lunes en las filas del Puente Internacional Número 1 en esta frontera, como es habitual al inicio de semana se carga el flujo vehicular después del fin de semana.

Se apreciaron largas filas de paisanos que regresan al territorio americano ingresando por el Puente Internacional I siendo el único que recibe vehículos particulares lo que provoca que se genere este tipo de aglomeramientos en el primer cuadro de la ciudad.

Contando únicamente con una caseta de Multimodal se retarda el cruce al vecino país, anteriormente se hizo la petición al personal de CAPUFE para habilitar este servicio en las demás casetas que están operando en este Puente Internacional de Piedras Negras frontera con Eagle Pass.