Exceso de peso atenta contra la salud: IMSS

El sobrepeso y la obesidad son vehículos para enfermedades que ponen en peligro la vida, señala especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila, quien destaca que el exceso de peso es más peligro de que lo imaginamos y obliga a tomar medidas inmediatas para disminuir la grasa en el organismo.

La jefa de nutrición del Hospital General de Zona (HGZ), No. 11, Claudia Leos Moreno, menciona que, la comúnmente llamada gordura, se presenta cuando las personas consumen demasiadas calorías, grasas y azúcares refinados, aunado a la vida sedentaria y la falta de ejercicio físico regular.

“Estar obeso o con sobrepeso, significa padecer una enfermedad crónica que no solo afecta la apariencia física, sino que atenta contra la salud y la vida misma”, refiere la experta quien califica de preocupante el alto índice de personas – hombres, mujeres, niños- que están en esta condición.

Cuando se consumen más calorías de las que se necesitan, se almacenan como grasas en las células con los consecuentes efectos negativos.

Preocupación adicional es el resultado de un estudio donde se señala que en México el 80 por ciento de personas con diabetes y más del 60 por ciento con presión alta, tienen exceso de peso lo que no permite un control óptimo de estas enfermedades y propician más complicaciones, señala Leos Moreno.

No es necesario “ponerse a dieta”, sino cambiar los hábitos alimenticios e incrementar la ejercitación física, para consumir únicamente la energía que se requiere y no acumularla en forma de llantitas o panza.

La obesidad y el sobrepeso afectan a personas de todas las edades, con más prevalencia en las féminas, señala Claudia Leos, y esto las coloca con más posibilidades de desarrollo de enfermedades como diabetes, presión alta, elevación de colesterol y triglicéridos en la sangre, cálculos biliares, infartos, embolias y algunos tipos de cáncer, entre otras.

A pesar de que los padecimientos señalados son fatales, se tiene la posibilidad de prevenirlos mediante acciones sencillas que inician con unacomida balanceada y el diario ejercicio, concluye la nutrióloga quien llama a las personas a acercarse a los módulos de PrevenIMSS para ser orientados sobre programas de apoyo para disminuir la grasa en el organismo.