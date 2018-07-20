Exhorta IMSS a beber agua de forma regular para evitar deshidratación

En los días de calor intenso, o cuando se realiza actividad física, no se debe esperar a sentir sed para tomar agua, sino que se debe consumir de forma regular para prevenir la deshidratación.

El especialista en epidemiología del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila (IMSS), Ildefonso López Sandoval, explica que este líquido es el principal componente del cuerpo humano, ya que equivale a dos terceras partes del peso corporal.

Se estima que algunos alimentos pueden aportar importantes cantidades de este vital, -principalmente las frutas-, sin embargo, lo ideal es beber cuando menos ocho vasos diarios, estrictamente de agua, no de refresco, café y muchos menos de productos con alcohol.

Al hacer actividad física, se incrementa significativamente la pérdida de este líquido por medio de la transpiración, de ahí que lo recomendable es hidratarse con pequeños tragos, antes, durante y después de hacer ejercicio.

Otra sugerencia es no realizar deporte y/o exponerse por períodos prolongados a la intemperie durante las horas en las que la temperatura es más alta, -entre las 10:00 y 17:00 horas-.

Es muy importante tener en cuenta que el mecanismo de la sed está regulado por el cerebro; se activa cuando el cuerpo ha perdido el dos por ciento de agua y es ahí cuando el organismo necesita hidratarse en forma inmediata.

Las altas temperaturas y el verano, acrecientan el riesgo de padecer diversos trastornos como agotamiento, golpe de calor o deshidratación, los dos últimos son tan graves que pueden comprometer la vida de la persona.

Importante es tomar en cuenta que las necesidades de hidratación varían en función de la edad y de las actividades; existen grupos de riesgo como infantes, embarazadas y personas de la tercera edad, quienes requieren atención inmediata, una vez que se presentan los síntomas de la deshidratación, ya que de no ser detectados pueden acarrear consecuencias serias.