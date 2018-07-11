Exigen a la CDHEC explique por qué no se cumplen las recomendaciones

El Congreso del Estado presentó una propuesta con punto de acuerdo, para que la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) informe cuáles son las autoridades o servidores públicos que se niegan a aceptar o a cumplir las recomendaciones tras violar los derechos de los ciudadanos.

La propuesta fue presentada por el diputado José Ramírez Rosas de Morena y se aprobó su envió al presidente de organismo, Xavier Díez de Urdanivia, además se pidió su comparecencia ante el Congreso local, para que explique los motivos de tales negativas.

“Hemos sido testigos que, de manera persistente, ciertas dependencias y funcionarios se resisten a cumplir con una de sus principales tareas, como es clarificar su quehacer e informar de manera constante y detallada, para reducir la posibilidad que se cometan actos de corrupción”, expresó el legislador.

Reiteró que los servidores públicos tienen la obligación y ética de desempeñarse con alto grado de eficiencia y honestidad.

Asimismo, sostuvo que los ciudadanos tienen el derecho de recibir la información acerca del desempeño de sus autoridades.

Destacar que sólo en 2017, la Comisión Estatal reportó 7,633 solicitudes de intervención, 5,879 asesorías, y 115 gestorías.

Además de las 1,639 quejas, 125 fueron remitidas a la Comisión Nacional y 1,514 a las autoridades de Coahuila, con 1,556 expedientes concluidos y 100 recomendaciones.