“Fashion Show” será con causa

Grupos de comerciantes de la ciudad del ramo del diseño de vestuario participarán en un evento denominado “Fashion Show”, con pasarela de moda, donde harán acto de presencia jóvenes modelos con talento.

Héctor Francisco Esquivel, organizador del evento dijo que se promoverá a establecimientos de este giro y se hará en coordinación con la Asociación “Opciones Dignas”, por lo que será una actividad con causa, donde lo recabado será a beneficio de este organismo no gubernamental.

La pasarela de moda se realizará en el foro del cincuentenario, localizado en la plaza Benjamín Canales a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado 16 de noviembre, por lo que hizo una invitación a la población, para que admire los modelos de temporada.

Es el primer evento de su tipo, donde participan comercio locales y diseñadores, presentando 12 pasarelas, ya que hubo buena respuesta en los castings de modelaje, con 35 modelos a los que se convocó, tanto a hombres como a mujeres con mucho talento, con lo que se hace más atractivo el evento.

Cada pasarela presentará un total de diez modelos, ya que en Acuña hay gente creativa y participativa en este tipo de proyectos, explico Héctor Esquivel, organizador del evento.

Entre algunos de los expositores, estarán Hasley Villarreal, que pinta en textiles, y se perfila como una joven emprendedora, la maestra Blanca Lozano quien expondrá una colección de turbantes, así como Rubén García, quien presentará su colección.

Exhortó a quienes estén interesados en participar, para que se inscriban antes del 16 de noviembre, y muestren en este evento su trabajo, en el evento que se expondrá en un horario, a partir de las 6:00 de la tarde, hasta las 21:00 horas.

Héctor Esquivel, organizador del evento.