Flujo grande de los connacionales

Aprovechan cientos de paisanos “Día de Muertos”, sin embargo el flujo grande de connacionales se espera entre finales de noviembre y todo diciembre, afirmó Rafael Rodríguez Charúa, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta frontera.

Consideró que quienes cruzaron a Coahuila, son paisanos que vienen del sur de Texas a visitar a sus familiares sepultados en panteones de la región, y luego se regresaron.

Dijo que el Instituto contrató a 18 observadores que se colocaron en garita del kilómetro 53 y puentes I y II, para orientar a los mexicanos residentes en Estados Unidos.

El programa “Paisano de Invierno 2017”, arrancó el pasado 1 de noviembre y concluirá el 8 de enero de 2018.

“Es uno de los operativos con más flujo de paisanos, debido a las festividades decembrinas, y estamos preparados para entregarles la guía paisano y orientarlos”, sostuvo.

No quiso anticipar cuántos connacionales se esperan por este cruce fronterizo, sin embargo dijo que en el verano anticipaban 30 mil como sucedió en 2016, pero se atendieron a 62 mil paisanos con folleto en mano y pláticas con todos ellos.