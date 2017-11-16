Hay alta demanda de licencias para choferes

Piedras Negras, Coah.- Se elevó el trámite una licencia de conducir para chofer de transporte público, ante el crecimiento del servicio de transporte de personal, por ello la delegación local de la Secretaria de Transportes del Estado, empezará aplicar un examen y obligará a los concesionarios el capacitar a su personal.

Ahora registra arribad de 210 unidades de servicio, y diario se tramita una licencia para chofer, es decir, más de 30 al mes, dijo el delegado Raúl Calvillo.

Estas acciones se refuerzan tras el fatal accidente del policía atropellado por una unidad de transporte de personal, que conducía un joven chofer de 21 años de edad, empleado de la concesionaria IBARRA.

Si bien al chofer se le retirará su licencia de manejo de transporte público, por tiempo indefinido, se puedo constatar que hay necesidad de mayor capacitación para que realicen su labor.

“Nuestra dirección de la delegación de transporte se había dado a la tarea de elaborar un examen escrito, que se va aplicar a todos los choferes del servicio público, que incluye educación vial, calidad en el servicio, medidas de sanción para choferes públicos y relaciones humanas, son 45 preguntas que el chofer de servicio público debe contestar correctamente”, explicó el entrevistado.