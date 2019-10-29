Hondureño denuncia secuestro y golpes

Juan Ángel "N", originario de Honduras, resultó lesionado al ser presuntamente privado de su libertad por varios sujetos quienes lo mantenían junto con otro centroamericano en una casa de seguridad en la colonia Villa Real, le robaron 3 mil pesos y un celular, además le exigían 2 mil dólares para liberarlo y 5 mil dólares para cruzarlo a la unión americana.

La tarde del lunes se reportó al sistema de emergencias 911 a una persona lesionada sobre el camino Las Tinajas a la altura del plantel Vizcaya.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, Agencia de Investigación Criminal y Policía Civil Coahuila.

Por su parte paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido el cual se encontraba ensangrentado de la cabeza y del rostro.

Al ser cuestionado por elementos policiacos mientras era revisado, dijo que tenía poco de haber arribado a esta frontera.

Era acompañado por otra persona, ambos fueron privados de su libertad por al menos tres sujetos quienes viajaban a bordo de un automóvil Chrysler color negro a la altura de las vías del tren en la colonia Periodistas.

Los llevaron a una casa ubicada en la colonia Villa Real en donde los mantuvieron encerrados, así mismo los agredieron a golpes provocándoles lesiones.

Le robaron la cantidad de 3 mil pesos y un teléfono celular que portaba, ya que venía procedente de la ciudad de Monterrey para buscar obtener asilo político en la unión americana.

Dijo que los responsables le exigían la cantidad de 2 mil dólares para liberarlo y 5 mil dólares para cruzarlo hacia Estados Unidos.

Comentó que forcejeó con los sujetos que lo mantenían privado de su libertad logrando escapar para pedir ayuda.

Los elementos policiacos realizaron un recorrido por el sector Villa Real no siendo posible localizar a los presuntos responsables.

El centroamericano dijo que varios sujetos lo levantaron junto con otra persona, los golpearon y les robaron, les exigían dinero en efectivo para dejarlos libres y cruzarlos a la unión americana.