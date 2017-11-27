Hoy entra en vigor nuevo Código Penal para Coahuila

Piedras Negras, Coah.- A partir de hoy lunes 27 de noviembre entra en vigor la Reforma al Código Penal, propuesta aporbada desde octubre de este año y el cual se adecúa al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el cual se incluye la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, además de cambios en el orden de los tipos penales y la teoría del delito.

La citada reforma fue aprobada y publicada en octubre en el Periódico Oficial del Estado, en el cual destaca la incorporación de normas fundamentales en materia penal, a los principios de dignidad humana y no discriminación, de derecho penal de acto y no de autor; y de proporcionalidad en la individualización de las penas, según la gravedad concreta del injusto culpable.

Cabe destacar que en esta refoma no se modificó lo relativo a las sanciones para el aborto, en el cual se conserva la aplicación de uno a tres años de prisión y multa: A la mujer que procure su aborto o a la persona que la hiciere con el consentimiento de aquélla. Si la mujer obró por motivos graves, se aplicarán de tres días a seis meses de prisión y multa.

El delegado de la Fiscalia General del Estado en la Región, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que desde este lunes se aplicará la nueva legislación en todos los delitos en la entidad.

Asguró que para evitar confusiones y aplciar todo el rigor de la ley de manera justa, se ofrecieron cursos de capacitación a operadores jurídicos del área de investigación y persecución del delito, asi como a agentes del Ministerio Público, policías preventivos de la Zona e incluso a oficiales del Ejército Mexicano.

Explció que en el nuevo Código Penal se establece nuevos delitos como el del abuso de poder, los delitos cibernéticos y de pornovenganza o sexting.

Reconoció que la nueva legislación cambiará la forma de actuar de las autoridades.