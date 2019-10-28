Iglesia católica está de fiesta

Dando inicio con una peregrinación en capilla de San José en la Colonia Mundo Nuevo para terminar en misa de 12, se dio inicio a los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe que continuarán hasta el mes de diciembre.

Feligreses se dieron cita para en voz de rezo avanzar en peregrinación con la imagen de la Virgen del Tepeyac en sus hombros y arribaron al santuario de Guadalupe donde el párroco Romeo Sánchez ofició la misa.

Por su parte, en la colonia San Judas se efectuaron los festejos patronales del Santo San Judas con lotería y por la media noche una misa con ofrendas florales y danzas que peregrinaron desde varias capillas de la ciudad hasta su santuario.

Será todo el día lunes que estarán las danzas ofrendando al patrono san judas en señal de fe y agradecimiento por los milagros hechos a sus fieles devotos.