Informa Secretario a burócratas del IMSS

El doctor Alejandro Cantú López, secretario general de la Sección XII de Coahuila del SNTSS, visitó Piedras Negras para informar a la base trabajadora sobre los beneficios del contrato colectivo 2019, firmado entre IMSS y Sindicato.

Ayer, el doctor Juan Roberto Baeza Díaz, delegado regional del Sindicato, afirmó que el convenio de revisión contractual y salarial beneficia a todos los trabajadores en sus distitnas categorías y ramas.

El incremento fue de un 5.60 por ciento, con un 3.5 directo al tabulador salarial y un 2.10 por ciento en prestaciones, además de incrementos adicionales ya pactados para los trabajadoers que perciben mejores ingresos.

“El doctor Cantú sostuvo dos reuniones con los compañeros en el edificio sindical, para informar de los acuerdos”, indicó.

Ramírez Baeza sostuvo, que pese al poco tiempo que lleva el doctor Cantú al frente del Sindicato en Coahuila, ha logrado mucho para la base.

“Sin duda son cambios favorables para todos nuestros compañeros”, señaló.

El dirigente del la Sección XII se trasladó este viernes a Ciudad Acuña, donde finalizará su recorrido por las diversas regiones del Estado.

Docror Juan Roberto Tamirez Baeza.