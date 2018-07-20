A partir de esta semana, la Dirección de Servicios Concesionados iniciará operativo de revisión a unidades y choferes del transporte urbano de Piedras Negras.

El jefe de oficina, Luis Gómez Zermeño, dijo que no “habrá tolerancia”, debido a que están incumpliendo con el reglamento.

Se revisarán tarjetones de conductor, condiciones mecánicas y modelos de los autos, que no haya duplicidad de taxis, incluso que estén uniformados.

Gómez reconoció que el servicio de transporte se regularizó, pero ahora estamos viendo que bajaron la guardia.

Advirtió a quienes sean sorprendidos de manera irregular, que serán sancionados, igual rutas urbanas como taxis.

Incluso dijo que durante la reunión de Consejo, se notificó a los concesionarios que habrá multas.

En Piedras Negras operan entre 74 y 80 unidades en 10 rutas urbanas, así como 518 concesiones de taxis, 46 cambiaron de propietario en 2017, con el pretexto de la inseguridad.