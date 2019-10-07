Instan a mujeres desechar tabúes

Dentro del mes de la lucha contra el cáncer, la presidenta honoraria del DIF Piedras Negras, Irene Chapa de Bres, indicó, que es importante que las mismas mujeres se apoyen y dejen de lado los tabúes y miedos en torno a sus exámenes y chequeos como la mastografía, Papanicolau y exploración mamaria.

La información puede llegar a ser errónea, por ello hay que consultar especialistas para despejar dudas, por lo que la prevención del cáncer de mama se debe realizar todo el año.

Indicó que las mujeres deben saber cómo poder acceder a los chequeos gratuitos, buscar opciones para cuidarse en sus hábitos de vida y hacer conciencia de la prevención, por ello deben apoyarse entre sí.

Agregó, que este apoyo incluye los buenos hábitos alimenticios, físicos y el constante chequeo de la salud son importantes para mantenerse saludables.

Recordó que hay opciones gratuitas para poder tener una mejor salud como nutriólogas en las instalaciones del DIF, las jornadas de mastografías que realiza el Hospital General a través de la Jurisdicción sanitaria, entre otros programas que buscan mejorar la salud de la población.