Instancia Municipal de la Mujer atiende también a los hombres

Piedras Negras, Coah.- Al buscar equidad y fortalecimiento de la sociedad, la Instancia municipal de la Mujer, lleva talleres o pláticas para mujeres y hombres en general de diferentes instituciones y centros de trabajo, atendiendo hasta 700 personas por mes a nivel grupal, dijo Claudia Sánchez, coordinadora de esta dependencia.

“Se trabaja con pláticas en universidades, maquiladoras y otros sectores, pero también se buscan temas que incluyan a mujeres y hombres, ya que se complementan. Más que empoderar es fortalecer el ser humano”, indicó.

Esta dependencia trabaja en conjunto con la Secretaría de la Mujer y otras instancias para ofrecer diferentes temas de autoayuda y mejora personal, que incluye tanto a féminas como varones con la intención de integrar y fortalecer vínculos sociales, la familia es el principal.

Al tratarse de atenciones grupales se puede alcanzar con talleres, conferencias y pláticas a cientos de personas, en el mes de junio lograron llegar a 700 personas en diferentes áreas.

Sin embargo, sostuvo que la violencia de género sigue dañando a las mujeres, incluso hay situaciones que no se dan cuenta al considerarlas normal, “no solo la física o sexual, sino la psicológica, la patrimonial, económica, entre otros tipos que llegan a debilitar la autoestima”.