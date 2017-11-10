Invita Canaco al "Buen Fin"

Piedras Negras, Coah.- La Cámara de Comercio de Piedras Negras dio el anuncio oficial a la convocatoria sobre la participación de todas las empresas al a iniciativa nacional llamada el buen fin del 17 al 20 de noviembre

El gremio empresarial lanzó el exhorto a las empresas locales para que participen en esta iniciativa nacida propiamente del comercio organizado de Coahuila hace seis años.

El año pasado participaron más de 50 mil empresas a nivel nacional, tuvo un amplio éxito, y más de 40 mil ofertas disponibles para los consumidores , detalló en rueda de prensa, Luis Mireles Montemayor, secretario de la Canaco.

Esta actividad tienen la finalidad de fomentar el comercio local, inyectar actividad económica a las empresas, fomentar el consumo local que brinda progreso a los negocios.

Entre los giros comerciales que participarán este año con ofertas durante el Buen Fin, están las agencias de autos, agencias de viajes, ferreterías, clínicas, hospitales, refaccionarias, estéticas, materiales para construcción, farmacias, mueblerías, electrónica, de pintura entre otros que estarán publicitándose, dijo Jorge Sánchez, tesorero de la Canaco.

Este Buen Fin se tendrá apoyo de Secretaría de Hacienda con un sorteo de 500 millones de pesos quienes realicen sus compras con tarjetas de crédito.