Invitan a Bazar Expo MIPYMES

Este próximo 15, 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la Expo MIPYMES en las instalaciones de la Pirámide del Sol, informó el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Berain Tamez, quién invitó a la población a registrarse para formar parte de este Bazar, en el cual podrán dar a conocer sus negocios.

Recalcó que la invitación a todas las personas que se dediquen a realizar algunas artesanías, bisutería, pastelería, comidas y la venta de otros productos para que se inscriban en las oficinas de Desarrollo Económico Municipal, esto con la finalidad de dar a conocer sus productos y sus comercios.

"La experiencia para nosotros es muy agradable, en el sentido de que en este tipo de eventos se convoca a aproximadamente 40 personas para que participen, ya que es una extraordinaria oportunidad para darse a conocer", expresó.

en este sentido dijo que en cuanto a utilidades también se verán beneficiados y serán muy representativas para estas personas que están iniciando con sus comercios, ya que dicho evento se llevará a cabo durante el "Buen Fin".

El funcionario municipal señaló que ya se tienen unas personas inscritas, por lo que dijo que es importante que acudan a inscribirse ya que se cuenta con un cupo limitado de 40 personas, las cuales tendrán espacios de 2.2 metros hasta 2.5 por 2.5, según el espacio que tiene la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas.

Finalmente, señaló, que este evento tendrá un costo de mil 600 pesos, por todo el fin de semana, con un horario de 11:00 de la mañana a 11:00 de la noche los tres días que se trabajará durante esta Expo Bazar.