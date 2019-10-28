Invitan a la iglesia para obtener el perdón

En estas fechas donde los mexicanos celebran la muerte, la Iglesia Católica abre sus puertas a todo aquel fiel que ore por sus finados y en base a la fe y el amor, alcanzarán la indulgencia divina, así lo expreso el Padre Pepe al dirigirse a las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido.

Comulgar ese día es la mejor ofrenda que puede recibir su ser querido por lo que se hace extensa la invitación a todo aquel que asista a los diferentes servicios que se realizarán en los diferentes panteones de la ciudad.

Estas fechas de reflexión y de melancolía por sus seres queridos que ya no están con nosotros no deben ser las únicas, sino día con día aseveró el párroco.