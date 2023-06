Le dan 170 mil pesos a paletero viral de Tik Tok que trabajaba en la tormenta

Ciudad Acuña, Coah.- Tras volverse viral en redes sociales Adrian Guerra, paletero de a Ciudad Acuña, alcanzando llegar a los corazones de la gente, se recaudaron fondos para su entrega.

Se entregaron una serie de donativos, 10 mil 400 dólares por “go found me”, 900 dólares por una persona anónima y un cheque por definir el monto por parte de Ruben Jiménez dueño de la Michoacana.

Se creó una cuenta de banco en donde ya se depositaron los fondos para Adrian Guerra, con la finalidad de que pueda disponer, en donde se colocaron algunas cláusulas para evitar que se maneje el dinero de manera irresponsable, cómo tener que disponer del efectivo acompañado de su familia y teniendo un monto tope.

“Yo ese día no había vendido nada, llego la tormenta y no había comido nada, pero esto es parte de Dios, porque hay muchos paleteros y me toco a mi” mencionó Adrian Guerra, paletero.

Por su parte Auden Cabello quien grabó el video que se volvió viral, indicó que está agradecido con la respuesta de la gente en todo el mundo.