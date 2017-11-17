Listas aduanas para flujo transmigrante

Agentes Aduanales de Piedras Negras aseguraron estar preparados para prestar el servicio por el cruce transmigrante de centroamericanos, que trascendió podría osiclar entre 200 y 250 pedimentos diarios.

Alfonso Bres Patiño, dirigente de la asociación, dijo que el servicio de Tránisto Internacional denominado T9, se presta desde hace tiempo, pero son pocos los trámites.

Sin embargo todos los agentes aduanales están preparados para brindar el servicio, incluso si se confirma este cruce transmigrante por Piedras Negras.

Según el Municipio, en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación este decreto, que deja fuera a fronteras de Tamaulipas, por su insguridad para el paso de centroamericanos.

“Estas mercancías no se quedan en México, sino que van a Centroamérica y en algunos casos a Sudamérica, pero que utilizan territorio nacional par su traslado”.

Bres Patiño dijo que no significa una derrama económica importante, porque al final del camino interesa más las mercancías que se nacionalizan o regularizan.