Lo acusan de asesinar a un perro

La Fiscalía General del Estado informó que no hay denuncias en contra de una persona que realizó amenazas en contra de vecinos con arma de fuego en el sector Cumbres, tampoco se cuenta con reporte de que haya matado a un perro a balazos.
La tarde del domingo se registró un problema con una persona sobre la calle Crimea, ya que reportaban al sistema de emergencias 911 a un hombre armado.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal acudieron a tomar conocimiento.
Vecinos señalaron a un vecino de nombre Roberto N. quien en varias ocasiones ha amenazado a personas que viven sobre la calle antes referida debido a discusiones o problemas personales.
La movilización policiaca fue debido al reporte de una persona armada, sin embargo, el sujeto aceptó tener un arma de fuego la cual tiene registrada y con su respectivo permiso.
También se daba a conocer por los vecinos que había matado a un perro a balazos, pero por parte de la Fiscalía General del Estado no se contaba con reporte, solamente de las amenazas con dicha arma.
En cuanto a versiones de que ofrecía dinero a menores de edad para que se dejaran tocar, tampoco hay nada hasta el momento.
Se da a conocer por parte de dependencia estatal que no se han formalizado denuncias en contra de esta persona, solamente se tomó conocimiento del reporte un sujeto armado y de amenazas.