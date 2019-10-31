Lo detienen con dosis de cristal

Rogelio “N” alias “El Flaco” de 29 años, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal con más de 20 dosis de cristal en la colonia Esfuerzo Nacional.

Oficiales de la corporación municipal realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, sobre la calle San Luis cruce con Zonas Áridas, ahí detectaron a una persona del sexo masculino en actitud sospechosa.

El sujeto al observar la patrulla empezó a correr, por lo que los policías iniciaron una persecución pedestre.

Por fortuna se le dio alcance al individuo, el cual fue arrestado de inmediato, para después ser sometido a una revisión corporal.

Los uniformados le encontraron más de 20 envoltorios de plástico, los cuales contenía una sustancia granulada color blanca.

Se procedió a verificar siendo droga denominada cristal, así mismo el sujeto portaba joyería de plata diversa, varios teléfonos celulares, entre otros objetos de valor.

Fue remitido a la cárcel, para después elaborarse el informe policial homologado para su consignación ante el Ministerio Público, por lo que se abrirá una carpeta de investigación a fin de indagar si la droga era para consumo personal o se dedica a la venta y distribución en colonias de Piedras Negras.

Esta persona permanecerá en calidad de detenida y en las próximas 48 horas se estará resolviendo su situación legal, así mismo se le investigará si podría estar implicado en robos cometidos a interior de domicilios.