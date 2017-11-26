Más seguridad para el Estado: Riquelme

Un operativo especial de seguridad a los 18 que ya se realizan, acordaron el gobernador Rubén Moreira Valdez y el gobernador electo Miguel Angel Riquelme, para no dejar sin vigilancia al Estado, señaló Víctor Zamora Rodríguez, secretario de Gobierno.

Dijo que dichos operativos se llevarán a cabo en noviembre y diciembre, período en el que se dará el proceso de entrega y recepción de la Administración Estatal.

“Lo que se pretende también, es que se garantice ell trabajo de los Ceresos, por ejemplo, que no les falte nada, medicina, comida, etcétera; además que se cuente con gasolina para los cuerpos de seguridad en ese período, por la falta de alguna firma”, sostuvo.

Sobre el operativo espcial, abundó que incluyen retenes, recorridos por brechas y áreas rurales, y mucho trabajo de inteligencia.

Por otra parte dio a conocer que continúan los decomisos de drogas en Piedras Negras, la Región y el Estado.

“Allí está la droga que se decomisa en brechas o en las calle, son más de 10 mil millones de pesos incautados”.