Muere el hombre más obeso de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- La madrugada del miércoles, murió Lalo (40 años), una de las personas más obesas de Piedras Negras, y que recientemente pidió ayuda para atender su condición debido a las complicaciones en la salud.

Los gastos funerarios se duplicaron debido al tamaño de su cuerpo, y los familiares no pudieron velarlo ni otorgarle cristiana sepultura al ser más viable la cremación.

A su madre, Rosa Irene Cruz, le dijeron que falleció por un falló respiratorio, pero anteriormente estuvo con vómito y diarrea, lo que lo llevó a bajar drásticamente de peso, y uno de los abscesos de grasa de una pierna desapareció.

"Dijeron que le había dado un paro cardiaco, me dejaron verlo a distancia, se le reventó lo que traía a la pierna y vomitaba mucho, en 48 horas adelgazó y no se le miraba la bola en la pierna y se decía que no le dolía nada”, mencionó la mamá de Lalo.

Lo llevaron a las farmacias Similares pero el doctor les recomendó internarlo en el hospital, lo cual el enfermo no quiso, sino hasta el día siguiente, al cual ya no pudo llegar, pues en la madrugada del miércoles, cayó al suelo y tuvieron que llamar a la ambulancia.

“Tratamos de moverlo, pero no pudimos, ni los de la ambulancia, y trataron de darle primeros auxilios, pero ya no tenía signos vitales, llamaron al Ministerio Público, los cuales tomaron fe y lograron levantarlo para llevarlo a la funeraria”, agregó.

En más de la mitad de su vida no pudo salir de su casa pues se burlaban de él, y después se le dificultó caminar, pero los doctores solo le recomendaban que dejara de comer, explicó la mamá de Lalo, “fue muy difícil y dolorosos mantenerlo en ese estado, pero ya no pudimos hacer mucho, incluso en su muerte, no podremos velarlo pues sale muy caro”.

La caja y los costos de velación se elevan por su tamaño, más de 35 mil pesos que los proveedores del servicio “La Piedad”, querían atender de inmediato, pues el cuerpo se descompone y les amenazaban que iban a deshacerse de él.

“Nos exigían pagar ya, y no completamos el dinero, por lo que optamos por cremarlo, tan solo eso nos costó 16 mil pesos”.

Indicó que por lo pronto tendrán las cenizas en su casa, en lo que realizan un altar nicho, para darle cristiano descanso a Lalo, del cual nunca supieron cuanto llegó a pesar, pues las básculas convencionales no le alcanzaban.