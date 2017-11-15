Niega Diputado "Bono de Salida"

Piedras Negras, Coah.- El diputado Federal Francisco Saracho, dijo que es mentira que recibirán bonos de salida en el 2018, ya que la actual legislatura no lo ha contemplado y no lo aceptarán.

“No hay ningún recurso extraordinario para los diputados federales, no hay bono de salida, no hay gratificación, hay un fondo de ahorro, que es distinto, pero es dinero del sueldo, no es bono de gratificación”, aseguró el legislador priista.

En diciembre del año pasado, explicó que los diputados recibieron un apoyo de 120 mil pesos, dinero que fue donado a distintos proyectos.

“En lo personal lo entregué a organismos altruistas, se tuvo un evento donde se entregó estos recursos a ONG´s de Piedras Negras, Acuña y Nava”.

Aseveró que dicho bono extra, fue redirigido a proyectos ciudadanos por lo que no lo consideraron una “gratificación”.

“Los bonos de salida están prohibidos, no hemos aceptado ningún bono de salida, ni aceptaremos alguno…”, concluyó.