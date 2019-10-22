No consignan ante MP choque de patrulla

El aparatoso choque donde se vio involucrada una patrulla de la Policía Preventiva Municipal no fue consignado ante el ministerio público a pesar de que el conductor responsable se encontraba ebrio, de los dos policías lesionados y de los daños materiales cuantiosos.

La Fiscalía General del Estado informó que el informe policial homologado por dicho percance suscitado la madrugada del domingo no fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

El accidente se suscitó en el cruce de avenida Carranza con Román Cepeda en el sector Buena Vista alrededor de las 4 de la madrugada del domingo.

Como responsable aparece una pick up Dodge RAM color rojo la cual aparentemente se pasó la luz roja del semáforo.

La patrulla de la Policía Preventiva Municipal se impactó de forma aparatosa resultando con daños de consideración en la parte frontal.

Así mismo dos elementos de la corporación entre ellos el director operativo David Silva resultaron lesionados siendo atendidos y trasladados a un hospital de la localidad para valoración.

Se tiene conocimiento de que el conductor de la pick up roja se encontraba en estado de ebriedad, por lo que quedó en calidad de detenido.

Es probable que el caso se resuelva directamente en la Policía Preventiva Municipal mediante el seguro de la unidad dañada, por lo que la parte responsable tendrá que responder, además de que se le aplicarán las multas correspondientes por conducir en estado de ebriedad, aunque no se descarta que en las próximas horas el caso quede a disposición de la autoridad ministerial.

Los daños materiales fueron de consideración, hubo dos policías lesionados y el conductor responsable se encontraba en estado de ebriedad.