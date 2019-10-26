No hay denuncia de abuso a jovencita

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que no se cuenta con reporte ni denuncia sobre un supuesto abuso sexual cometido en agravio de una menor de 15 años, los hechos aparentemente se suscitaron en la colonia Mundo Nuevo.

La tarde del jueves se informó que una joven había sido atacada por parte de un sujeto el cual le realizó tocamientos.

De acuerdo a lo dado a conocer los hechos se suscitaron en el cruce de Maclovio Herrera y Galeana a la altura del jardín de niños Elena Mateos de López.

Se maneja la versión de que una joven de 15 años iba caminando con dirección al plantel educativo para recoger a su hermana.

Repentinamente un hombre a bordo de una motocicleta le dio alcance, el individuo descendió y empezó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas.

El responsable se dio a la fuga a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido, sin embargo, al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento.

Se entrevistaron con la directora del jardín de niños y con vecinos que radican en las calles antes mencionadas.

Todos coincidieron en que no observaron nada sobre dicho crucero, por lo que no hay reporte ni denuncia en relación a dicho caso de supuesto abuso sexual.

Por su parte se informó también que el sujeto que atacó a la adolescente tiene antecedentes de cometer robos con violencia a personas a las cuales amenaza y les quita pertenencias como dinero y celulares, pero tampoco hay reporte.