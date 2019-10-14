No responden hombres a exámenes de cáncer

El Grupo de Atención a Personas con Cáncer (GAC) Piedras Negras, instó a los hombres a realizarse exámenes ya que también son afectados por algún tipo de dicho padecimiento; sin embargo, los varones son renuentes a recibir la prevención.

Durante el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se realizan campañas de sensibilización sobre este padecimiento que afecta a las mujeres, pues por falta de exploración mueren miles de mujeres al año.

Y, por otra parte, el cáncer de próstata o de garganta es el más común entre los varones y requiere de difusión para atenderse a tiempo, señalaron miembros activos de esta asociación civil, pero a pesar de ello, los hombres no acuden al chequeo.

GAC atiende con pláticas y apoyo alrededor de 80 personas con enfermedades por cáncer, la mayoría son mujeres y niños, pero tienen un grupo variable de hasta 10 hombres con diagnóstico en próstata, garganta o pulmón.

El personal extendió la invitación a las personas del sexo masculino para realizarse estudios continuos y cuidar la salud, pues incluso, también resultan más afectados que las mujeres por el Cáncer de Mama.

El organismo hace hincapié en la prevención con actividades de prevención, como la caminata que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre; además de que instan a examinarse continuamente, cuidar alimentación y condición física ya que enfermedades como cáncer se pueden prevenir.