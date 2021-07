Opina Obispo de PN ; "Somos es una mentira"

Coahuila

A unos días que se estrenó la mini serie "SOMOS", la cual cuenta la historia de los hechos lamentables que se suscitaron en el municipio de Allende, Coahuila, ésta ha dejado mucho a desear debido a que no cuenta la verdadera historia de lo que sucedió en esos tiempos, así lo dio a conocer el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño.

Señaló que existen tres puntos importantes de esta mini serie, la primera es que no se cuentan los verdaderos hechos, no hubo una investigación a fondo de lo sucedido, y además que no se tocan las causas, ni los responsables; El segundo punto, es como se rebajó al municipio de Allende, es indignante como lo presentaron, a tal grado de hacerlo parecer "un ranchito", señaló Garza Treviño.

"Tal parece que la mini serie de los acontecimientos de Allende no cuentan varadamente los hechos, sólo es un fotografía; es sumamente entretenimiento porque no se realizó una investigación de verdad, es indignante como fue representado el municipio de Allende, haciéndolo ver como un ranchito", comentó el obispo.

Por último, dijo que esta serie abrió heridas para aquellas personas que perdieron un familiar, o les tocó vivir este desagradable momento, agregó que desafortunadamente estos hechos violentos se siguen presentado en otros estados de la república mexicana.