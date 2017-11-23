Pasará de noche el incremento al sueldo

El dirigente regional de la CTM, Leocadio Hernández Torres, dijo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) debe hacer un análisis más responsable, ya que no es posible seguir manejando una política donde el aumento es muy mínimo y los productos van a la alza en todos los aspectos.

Dijo que el incremento salarial en su gran mayoría pasará de noche, y son muy pocos los que se puedan beneficiar, y han colocado a las familias de los trabajadores en la precariedad laboral, y en la informalidad.

Comentó que no es posible manejar una política donde nuestro peso cada vez vale menos, y nuestro salario se incrementa poco ante la constante pérdida del poder adquisitivo, lo cual ha traído un incremento de la pobreza, deterioro económico y social en el país.

Agregó que en la actualidad las cosas están complicadas, y ni con tres salarios mínimos es suficiente para el gasto de la clase trabajadora, dijo que ojalá en un futuro nuestros gobernantes sean más comprometidos con los trabajadores.