Piden limpieza en arroyo El Soldado

Temen vecinos de la colonia Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas y demás sectores aledaños, inundaciones en caso de fuertes lluvias, debido a que el gobierno municipal no realiza su trabajo bien en la limpieza del arroyo El Soldado.

Héctor Hugo Hernández Huitrón, de la colonia Mundo Nuevo, señaló que años tienen diciendo siempre que el arroyo El Soldado lo están limpiando, que lo dejaron al 100% limpio y es pura mentira, declaró el informante.

“No es posible que cualquier lluviecita que caiga en Piedras Negras nos vaya a inundar, nos inundamos debido a que los funcionarios municipales, siempre dicen que ya limpiaron, que todo está bien, pero es mentira”, declaró el denunciante.

“Hay un campito de futbol, cerca del arroyo del Soldado, que, en vez de limpiarlo, los trabajadores del municipio ahí están juntando todo el cochinero que sacan del arroyo y ahí lo dejan que se acumule, porque nunca lo retiran”, agregó.

“Animales muertos, ramas crecidas, lodo, llantas viejas, es lo que provoca cuando llueve que el agua del arroyo se salga y vienen las inundaciones, ya que no realizan su trabajo bien”, insistió Héctor Hugo Hernández Huitrón.