Piedras Negras ciudad segura: IMCO

Piedras Negras, Coah.- Ahora fue el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quién difundió la Encuesta Nacional sobre seguridad, que ubica a Piedras Negras como la tercera ciudad menos insegura, solo por debajo la ciudad de Mérida y Puerto Vallarta, Jalisco.

En el estudio figuran como las ciudades más inseguras, según la perspectiva de la ciudadanía la ciudad de Villahermosa, Tabasco, encabezando la lista; seguida de Coatzacoalcos, Veracruz; la Región Norte de la Ciudad de México; Reynosa, Tamaulipas; y finalmente Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

La encuesta la realza el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI)

de manera trimestral entre la población de diversas ciudades, y estos resultados corresponden a los del mes de septiembre de 2017.

Entre los datos mas relevantes de la encuesta, destacan la percepción del desempeño de los policías de los tres niveles de gobiern , la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción), y la atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento).