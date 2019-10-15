Planean ampliar pistas de aeropuerto

Debido al incremento del 40 por ciento en el número de pasajeros que llegan a la localidad en el vuelo comercial y en el privado, el administrador del Aeropuerto Internacional, Roberto Wong Bustamante, informó que se tiene proyectado el crecimiento de la pista, la plataforma y el estacionamiento, el cual se puede llevar a cabo en el mes de febrero del próximo año.

“Vemos que Piedras Negras está creciendo demasiado y eso refleja que hay buena inversión, por lo que una ampliación del aeropuerto es buena para la ciudad y la región”, expresó.

Recalcó que es importante ofrecer un buen servicio a los visitantes, por lo que se requiere este crecimiento, el cual ya está siendo analizado, debido a que se ha incrementado de 800 mensuales a mil 200 y se espera que la cantidad continúe subiendo hasta en un 20 por ciento.

Destacó que el crecimiento será para la infraestructura, pistas y sus plataformas, ya que la aviación civil no cabe en las plataformas, por lo que se cuenta con varios proyectos.

Indicó que para este año se podrá realizar la extensión de la plataforma y el estacionamiento de 30 vehículos más, ya que es para 60 actualmente, además la pista podría extenderse alrededor de 500 metros más.

Finalmente dijo que lo que se busca es que Piedras Negras cuente con un muy buen Aeropuerto Internacional, a fin de poder dar la atención necesaria a los visitantes.