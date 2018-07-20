Protección Civil pide a la población extreme precauciones

Además de la entrega de recursos del Fonden en ejidos de Piedras Negras, Protección Civil está alertando a la población a que extreme precauciones por los cinco días consecutivos de intenso calor en el arranque de la canícula.

Hace unas horas, personal de la dependencia encabezado por Francisco Contreras Obregón, fueron vistos entregando despensas y botellas de agua en ejidos como La Navaja y Centinela.

Pero también están recomendando a los ejidatarios a no permanecer mucho tiempo expuestos a los rayos del sol, a que tomen mucha agua y a cubrirse con ropa adecuada para protegerse de los “golpes de calor”.

Dijo que el exhorto es para toda la comunidad.

Los apoyos que se están entregando son parte de la segunda remesa de 500 despensas y 2 mil 300 botellas de agua que otorgó el Gobierno Federal por la ola de calor.

Esa remesa estaba bajo resguardo por las elecciones y para no entrar en polémica.

La primera remesa la entregaron en cinco días, de acuerdo a instrucciones.

Recordar que la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Gobierno, emitieron una declaratoria de emergencia extraordinaria en 20 municipios de Coahuila, incluyendo Piedras Negras, ante la intensa ola de calor.