Próximo lunes se suspenden las clases

Este próximo lunes 20 de noviembre, tal como lo marca el calendario escolar vigente 2017-2018 se suspenden las clases en los diferentes planteles educativos por la conmemoración de la Revolución Mexicana

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región norte, Bertha Casas Casas, dijo que estudiantes de nivel federal, estatal y particular de nivel básico serán los que tomaran el día de asueto.

Señalo que ese día diferentes instituciones educativas participaran en el tradicional desfile revolucionario, así que los alumnos deben presentarse en la hora indicada.

Agrego que el desfile para conmemorar el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana iniciara a las 8 de la mañana y partirá de la calle Anáhuac, tomara la Avenida 16 de septiembre para concluir en la avenida Román Cepeda.