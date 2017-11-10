Recibirá viuda seguro y pensión

Familiares del policía preventivo, Miguel Ángel González, quién fue atropellado la mañana de este jueves por un camión “Ibarra” y su conductor, recibirán una indemnización y su seguro de vida, además de la pensión.

Ramón Pope Marín, contralor de Seguridad Pública, dijo lo anterior y agregó que en este cuatrienio han fallecido tres policías en el cumplimiento de su deber, uno de ellos incapacitado por un golpe mientras estaba a bordo de su motocicleta.

“El municipio ha sido muy solidario con este tipo de percances, y desconozco los montos, si estoy seguro que será indemnización y pensión”.

El otro policía de apellido Sornia, fue baleado por un sicario de Texas, mientras huía por Piedras Negras, y en el camino asesinó a un taxista e hirió a dos personas más en las “pulgas” de la San Joaquín.

Asimismo, Pope Marín, reconoció que Miguel Ángel cumplía con labores de vialidad a la entrada al Parque Industrial “Amistad”, como cada día.

“Lamentamos la pérdida, pero estamos seguros que su familia será recompensada”.