Recomiendan aplicarse la vacuna contra la influenza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, llama a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza, con más insistencia a menores de cinco años de edad, embarazadas, personas de la tercera edad y quienes sufran de enfermedades crónicas degenerativas.

El coordinador delegacional de enfermería en Salud Pública, Roberto De la Torre Torres, destaca la importancia de recibir el biológico para impedir que durante la temporada otoñal e invernal se contraiga la enfermedad que representa serios trastornos a la salud.

La dosis previene contra tres tipos de influenza: la tipo A o estacional, la AH1N1 y la AH2N3. Recurrir a la misma está contemplado dentro de las acciones del programa PrevenIMSS, como un vehículo para mantener el buen estado físico.

Aunado a recibir la aplicación de la vacuna, se recomienda llevar una adecuada alimentación, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, al hacinamiento o acudir a lugares muy concurridos.

Es muy recomendable abandonar el hábito del tabaquismo y no exponer a los menores al humo de cigarro, así como mantener la casa debidamente ventilada y procurar descansar, cuando menos, ocho horas diarias.

El especialista destaca la importancia de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, de preferencia líquido; cubrir la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar con un pañuelo desechable y hacerlo con el ángulo interno del codo, evitar saludar de beso y mano, son otras medidas que limitan la trasmisión de enfermedades respiratorias.

De la Torre Torres, afirma que el Seguro Social, realiza importantes esfuerzos para prevenir estos padecimientos y concientizar a la población sobre la necesidad cuidar la salud. El objetivo de este biológico, es evitar o aminorar los estragos.

En todas la unidades médicas se encuentra disponible este biológico, por lo que insiste a que acudan a la clínica que les corresponda a protegerse.