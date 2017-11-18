Refuerzan operativo de patrullaje y vigilancia en Piedras Negras

La Policía Preventiva reforzó sus operativos de patrullaje y vigilancia en Piedras Negras, con motivo del arranque del “Buen Fin”, considerada como la semana más barata del año en México.

En el operativo participan la totalidad de los elementos policiacos de este municipio.

Los recorridos se realizarán por los sectores comerciales de la ciudad, donde exiten bancos, casas de cambio y comercios.

El propósito de este operativo es que las familias acudan a los negocios establecidos y aprovechen los descuentos con toda tranquilidad, así también brindar segurdad a los visitantes de Texas, quienes cambian sus dólares por pesos para adquirir productos más baratos.

La vigilancia se mantendrá durante todo el fin de semana, incluso el municipio analizará hoy sábado en su Reunión Semanal de Seguridad, extender el operativo hasta diciembre.