Registran 7 suicidios en región norte 1

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que en la Región Norte 1 que comprende Piedras Negras, Nava y Allende, se han registrado siete suicidios en lo que va del presente año, predominando el ahorcamiento.

En un lapso de ocho meses se tiene un registro de siete casos de suicidio en donde seis fueron cometidos por hombres y sólo uno por una mujer.

En Piedras Negras son seis los eventos atendidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El primer caso se presentó el 25 de marzo donde una mujer de 34 años se ahorcó en su domicilio, posteriormente el 9 de mayo un hombre de 55 años se ahorcó, también el 9 de mayo un masculino de 51 años decidió terminar con su vida dándose un balazo en la cabeza.

El 7 de agosto un masculino de 19 años se ahorcó, mientras que el 18 de octubre otro masculino de tan solo 16 años decidió ahorcarse en el patio de su domicilio.

En el municipio de Nava se registraron dos casos de suicidio el pasado 20 de octubre, primero un masculino de 20 años se ahorcó dentro de su casa y posteriormente un joven de 18 años se colgó dentro de su vivienda.

Son siete suicidios los registrados en lo que va del presente 2019, seis utilizando la maniobra de ahorcamiento siendo la causa asfixia y uno por disparo de arma de fuego.

Por su parte la Fiscalía General del Estado cuenta con el área de atención a víctimas para brindar apoyo a personas que requieran de ayuda psicológica debido a problemas en donde su integridad esté en riesgo.

Ya depende de los mismos familiares si solicitan de esta ayuda para evitar que la cifra de suicidios como la ya registrada siga aumentando.