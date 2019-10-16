Retrasa nula vigilancia entrega de “68 y más”

La falta de vigilancia policial -solicitada por personal de Telégrafos- retrasó el pago del apoyo “68 y Más”, con la consecuente molestia para cientos de adultos mayores que esperaban desde temprana hora.

Carmen Julia Jiménez, encargada de oficina, explicó que por esta ocasión se entregó el giro telegráfico en las instalaciones del DIF, y allí mismo se pagó el bimestre, en lugar de caminar hasta la oficina de Telecom.

Sin embargo, comenzaron a pagar cerca del mediodía, debido a que no hubo vigilancia de la Policía Preventiva Municipal.

La unidad arribó al lugar después de las 11 de la mañana.

“El personal de Telégrafos solicitó vigilancia, eso fue todo, pero seguimos pagando normalmente”, comentó la encargada.

Entre lunes y martes se entregó el bimestre septiembre-octubre a cerca de 450 beneficiarios.

Hoy miércoles se pagará a las personas con la letra del primer apellido de la palabra “G”.

En total son más de 6 mil los beneficiarios.

Servidores de la Nación en el apoyo a los beneficiarios.