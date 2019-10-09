Roban dinero, estéreo y herramienta

Amantes de lo ajeno cometieron un robo a interior de un vehículo en el sector Villa Real, los responsables lograron huir con dinero en efectivo y objetos de valor.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se recibió un reporte de robo al sistema de emergencias 911.

Indicó que oficiales de la corporación a bordo de una unidad se trasladaron a la calle Reyna Isabel para tomar conocimiento.

Señaló que los elementos se entrevistaron con Emilio “N” quien dijo ser el propietario del vehículo afectado.

Comentó que se encontraba dormido cuando escuchó ruidos en el exterior de su casa, al salir detectó que la puerta del lado del conductor de su camioneta estaba forzada y presentaba daños.

Refirió que se trata de una Ford Windstar color azul, modelo 2004, la cual la tenía estacionada afuera de su domicilio.

Argumentó que los responsables hurtaron la cantidad de 300 pesos que había dejado en la guantera, así como el estéreo y una cantidad considerable de herramienta diversa.

Agregó que se realizó un recorrido por los alrededores, no siendo posible localizar a los presuntos ladrones.

Manifestó que no sospecha de nadie, pero que tiene conocimiento de que se han estado cometiendo muchos robos en dicho sector.

Mencionó que se le exhortó por parte de los elementos policiacos para que acudiera a formalizar la denuncia correspondiente en contra de quién resulte responsable.