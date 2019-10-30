Salvan a niño de morir ahogado

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos asignados a la Estación de Eagle Pass, rescataron a una madre y un niño de ahogarse en el Río Bravo.

Se trata de una mujer de 33 años y un niño de 3 años, ambos mexicanos.

De acuerdo al reporte de la Patrulla, durante un recorrido de vigilancia por el cauce del río, los agentes detectaron a una mujer y su hijo luchando contra las traicioneras corrientes.

De inmediato se acercaron con la lancha y lograron subirlos a bordo y trasladarlos al lado americano.

En tierra fueron llevados al Centro Médico Regional para recibir tratamiento adicional.

Los dos serán procesadas de acuerdo a las pautas de la CBP.

Raúl Ortiz, jefe del Sector Del Río, afirmó que, gracias a la rápida respuesta y la dedicación desinteresada de sus agentes, la madre y el hijo están a salvo.

NUEVOS CBP

Por otra parte, Aduana y Protección Fronteriza, reveló la incorporación de nuevos elementos.

La bienvenida estuvo a cargo de las autoridades encabezadas por el jefe Raúl Ortiz.

Dijo que los nuevos empleados completarán un programa de capacitación de campo de 12 semanas, con la orientación de un agente oficial.