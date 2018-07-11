Se preparan ante la llegada de más calor

Ante la entrada de la canícula este sábado 14 de julio, que son los 40 días más calientes del año, autoridades médicas, de gobierno y primeros auxilios, alertaron a la población a redoblar acciones para evitar deshidrataciones, descompensaciones, enfermedades de la piel y golpes de calor.

Rigoberto Longino Reyes Benavides, director del IMSS, advirtió que las personas más propensas a ser afectadas por las altas temperaturas son bebés, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, por lo que pidió protegerlos.

La canícula es el período con más calor y abarca entre julio y agosto; además es la época más seca del año y con pocas lluvias.

Francisco Contreras Obregón de Protección Civil, indicó que los rayos solares son más intensos en esta época, por lo que pidió a la población a tomar acciones adicionales diarias, tales como cubrirse con ropa de color clara, no exponerse demasiado tiempo al sol, usar bloqueador solar y sobre todo permanecer en lugares frescos entre 1 y 5 de la tarde.

Por su parte la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez dijo que en Piedras Negras las temperaturas llegan a los 50 grados centígrados, con la sensación térmica, por lo que adelantó que ya se están tomando acciones preventivas, como Campamento de Verano en Centros Comunitarios, albercas con horario prolongado y Dispensarios Médicos listos para atender las enfermedades propias de este tiempo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Piedras Negras es junto con el Ejido Nuevo León y Chois, Sonora, los lugares más calientes del país.