Se solidariza comunidad con niña invidente fue intervenida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- "El nacimiento de nuestra hija llenó de felicidad a nuestra familia, pero nunca imaginamos que con el tiempo la vida nos daría un giro de 360 grados al recibir el diagnóstico de un médico que nos decía que mi bebé a su corta edad quedaría ciega", señaló Carlos Enrique Rosales.

El padre de la menor señaló que llenos de dolor, frustración y a pesar de su precaria economía, junto a Miriam madre de la infante buscaron en los mejores hospitales de la localidad al médico que le devolviera la luz a los ojos de la pequeña Itzayana de tan solo 3 años de edad, pidiendo al mismo tiempo un milagro a Dios.

Pronto la comunidad y médicos de Piedras Negras, se solidarizaron con la familia, siendo el médico Jorge Novelo, quien le realizó la cirugía en Ciudad Acuña, la que tardó más de 4 horas por lo complejo de la catarata congénita en los ojos de la pequeña.

"Al siguiente día de la cirugía a mi hija le retiraron los parches y el médico Novelo le realizó unas pruebas que comprobaron que mi pequeña había recuperado la luz de sus ojitos, provocando nuestro llanto, porque no era justo que tan chiquita ella dejara de ver", comentó.

Rosales agradeció todo el apoyo recibido de médicos y la ciudadanía "transitar por esta oscuridad tan dolorosa con nuestra pequeña nos mostró el gran amor de la gente, pero sobre todo la gran misericordia de Dios".