Sexagenario perdona golpiza

Felipe “N” de 62 años quien fue golpeado por tres sujetos en el sector Año 2000, no presentó denuncia por el delito de lesiones debido a que no eran consideradas como graves.

La noche del miércoles, elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal se movilizaron al reportarse a una persona lesionada al sistema de emergencias 911.

Los elementos policiacos se trasladaron al cruce de las calles Mocanero y Olmo a la altura de un negocio denominado Lavandería 2000.

El afectado fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital debido a que no presentaba lesiones graves.

Al ser cuestionado dijo que tres sujetos lo sacaron a la fuerza de la lavandería para agredirlo a golpes y posteriormente escapar.

Los presuntos responsables no fueron detenidos, a pesar de que los elementos policiacos realizaron un recorrido por los alrededores.

Un testigo indicó que el sexagenario había corrido del exterior de la lavandería a una adolescente, por lo que regresó acompañada de tres individuos los cuales lo golpearon.

Se recabaron datos generales del ofendido y se le exhortó a que acudiera a presentar la denuncia correspondiente en la unidad de atención temprana.

Sin embargo, el dueño del negocio no acudió a comparecer ante el Ministerio Público para formalizar la querella por el delito de lesiones en contra de quienes resulten responsables.