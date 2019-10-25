Sigue pendiente la licitación

Un convenio pendiente con la Dirección General de Aduanas, ha impedido la licitación y reanudación de la obra de ampliación de carriles en el Puente Internacional Dos de Piedras Negras, confirmó Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura en Coahuila.

Dijo que el tema depende de Ricardo Ahued, Administrador de Aduanas en México.

“Esperamos que lo firme en cualquier momento para poder arrancar con el proyecto”.

Abundó que el Gobierno del Estado va a depositar un 50 por ciento, y entonces podría hacerse una asignación directa para evitar un mes de retraso por la asignación pública.

Sin embargo, sostuvo que la obra, si se reanuda de manera directa para ahorrar tiempos, tendría que parar en diciembre para no entorpecer el tráfico comercial entre las dos fronteras, que se genera por las festividades de fin de año.

Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura del Estado.